Caverion rüstet Premium-Immobilie aus

Für den Bauherrn Volt Berlin GmbH & Co. KG verbaut Caverion die Gewerke Heizung, Kälte, Sanitär, Lüftung, Sprinkler, Gebäudeautomation sowie Elektro. Der Auftragswert beläuft sich auf rund 20 Millionen €.

Auf einer Gesamt-Bruttogeschossfläche von ca. 34.000 m2 realisiert die Volt Berlin GmbH & Co. KG, ein Joint-Venture der ABG Real Estate Group und Felix Gädeke, im Zentrum Berlins neue Flächen für innovative Büroräume, Gastronomie und Handel. In den Bürolandschaften entstehen flexible Grundrisse, die ab 400 m2 teilbar sind. Die Flächen lassen sich so an die individuellen Bedürfnisse der Mieter anpassen. Das Untergeschoss der achtgeschossigen Immobilie bietet Platz für 92 PKW, 183 Fahrradstellplätze werden ebenfalls realisiert.

Der Gebäudekomplex erhielt bereits die Vorzertifizierung nach dem Nachhaltigkeitsstandard LEED Gold und soll nach Fertigstellung auch die WiredScore-Zertifizierung Gold erfüllen. Um diese Ziele zu erreichen, verbaut Caverion u.a. eine energiesparende LED-Beleuchtung, Präsenzmelder und in den Bürobereichen Lüftungsanlagen mit energieeffizienter Wärmerückgewinnung.

Für ein optimales Raumklima steuert Caverion mit der Gebäudeautomation eine Einzelraumregelung für die Bürobereiche. Die Lüftungsgeräte arbeiten mit einer Leistung von rund 260.000 m3/h und zwei Kältemaschinen mit einer Gesamtleistung von ca. 1,2 MW. In der Tiefgarage wird eine CO-Warnanlage installiert.

„Es entsteht eine Premium-Immobilie in Berliner Bestlage. Es war uns wichtig, einen erfahrenen Partner für die Gebäudetechnik zu gewinnen, der über die nötigen Kapazitäten für ein Projekt dieser Größenordnung verfügt“, so Ralph Middecke, Projektleiter der ABG Real Estate Group.

„Die kurze Laufzeit und die Innenstadtlage des Projekts stellen erhöhte Anforderungen an die Logistik. Hier kommt uns unsere Erfahrung bei ähnlichen Bauprojekten zugute“, sagt Caverion Geschäftsführer Frank Krause.

Die Arbeiten durch Caverion beginnen im Juni 2020 und werden voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen sein.