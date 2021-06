Cadenas GmbH richtet Kompetenzzentrum für digitale Produktdaten ein

Die Anforderungen in der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) steigen kontinuierlich. Mit zunehmender Bedeutung von Building Information Modeling (BIM) Daten im Bausektor wird auch die Bereitstellung intelligenter Produktinformationen in der TGA unumgänglich. Die CADENAS GmbH eröffnet deshalb ein Kompetenzzentrum für digitale Produktdaten für die TGA, Gebäudeautomation (GA) und Elektrotechnik (ELT) in Weinheim bei Heidelberg. Der Hintergrund: Gesichtspunkte der Energieeffizienz, Vernetzung der Systeme, Nutzerkomfort, Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt die Vielzahl an nationalen wie auch internationalen Normen und Regelwerken führen zu einer immer stärker ausgeprägten Komplexität in den Phasen Planen, Bauen und Betrieb. Intelligente BIM Daten schaffen hier Abhilfe: Durch sie können nicht nur Fehlerquellen bereits vor Baubeginn erkannt werden, sie erleichtern auch das Facility Management und steigern die Effizienz im gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Digitale Produktdaten nach VDI 3805 / ISO 16757 in der TGA essentiell



Die VDI 3805 Richtlinie wird als Standard für das Produktdatenaustauschformat von technischen und geometrischen Produkteigenschaften für die Planung, Auslegung und den Betrieb von Anlagen verwendet. Die Nachfrage nach VDI 3805 / ISO 16757 konformen, interdisziplinären Produktdaten nimmt deshalb rasant zu. Das neu eröffnete CADENAS Kompetenzzentrum für digitale Produktdaten für die TGA, Gebäudeautomation und Elektrotechnik in Weinheim bei Heidelberg ist ein weiterer Meilenstein im BIM Bereich: Es ermöglicht eine individuelle Beratung der Hersteller von BIM Komponenten bei der Erstellung strukturierter, klassifizierter und digitaler 3D BIM CAD Produktdaten für Architekten, Bauingenieure, Fachplaner und ausführende Bauunternehmen.

BIM- und VDI-3805-Experten bieten Beratung



Zum BIM-Team der neuen Cadenas-Niederlassung Heidelberg gehören neben Karsten Spieß, stellvertretender Vorsitzender im VDI 3805 Hauptausschuss GA / ELT, auch Stefanie Enkler. Karsten Spieß ist bereits seit über 25 Jahren in der TGA tätig. Nach seiner Tätigkeit als TGA-Fachplaner wechselte er in den Bereich integrale Softwareentwicklung und Produktdatenmanagement. Dort wirkt er seit 18 Jahren maßgeblich an der Richtlinien- und Normgebung für die Dokumentation in der TGA mit, u. a. als Autor diverser Regelwerke im Bereich Produktdatenaustausch.

Stefanie Enkler und Karsten Spieß sind beide zudem aktive Mitglieder in diversen Ausschüssen, Verbänden und Arbeitskreisen (VDI, VDMA, BTGA, DIN, DKE, VDE, ECLASS).

Das Cadenas-Team ist gemeinsam mit Verbänden, Herstellern und Kooperationspartnern federführend an der Ausarbeitung des VDI 3805 Positionspapiers beteiligt.

„Durch die VDI 3805 wird die Erfassung der benötigten Daten vereinheitlicht, um unterschiedliche Aufgabenstellungen mit dem Zugriff auf ein standardisiertes Produktdatenmodell abzudecken. Mithilfe dieses standardisierten Datenmodells lassen sich Berechnungen, Planungen, Simulationen und Analysen sowie der Betrieb von TGA Anlagen optimal koordinieren und damit leichter durchführen“, erklärt Karsten Spieß.

Die VDI 3805 bietet Planern unabhängig von der genutzten CAD Software alle für die korrekte Auslegung der Komponenten erforderlichen herstellerspezifischen, geometrischen und alphanumerischen Informationen sowie dynamische Funktionen. An einer Überführung der VDI 3805 in die internationale Norm ISO 16757 wird bereits gearbeitet.