Building Automation Conference 2020

Die Vortragsanmeldung zur Building Automation Conference am 23. und 24. November 2020 in Düsseldorf ist geöffnet. Beiträge zur standard-übergreifenden IP-Kommunikation im Gebäude können online unter www.buildingautomationconference.org im Bereich Call for Papers registriert werden. Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2020.

Erwünscht sind praxisbezogene Vorträge zu den Themenfeldern

1) „Sicherheit und Cyber Security“,

2) „Smart Spaces“,

3) „Rechtliche Grundlagen und Regulatorien“ sowie

4) „Energiemanagement im smarten Gebäude“.

Die eingereichten Vortragsthemen werden von einem hochrangig besetzten Programmkomitee bewertet, darunter die Vorsitzenden der führenden Gebäudeautomationsstandards BACnet, EnOcean und KNX.

Die Gebäudeautomation spricht zunehmend IP. Jenseits der Standards öffnet die IP-Kommunikation neue Chancen für Gebäudeplaner, Errichter und Betreiber, aber auch für Anbieter und Entwickler. Die Chancen der Gebäudeautomation im Wandel zeigt die Konferenz anhand von bereits realisierten Projekten, neuen Lösungen und verfügbaren Produkten. Kommerzielle Gebäude stehen dabei genauso im Mittelpunkt wie auch die Schnittstelle zum „Smart Home“.

Die Building Automation Conference wird von einem attraktiven Sponsoren- und Ausstellungsprogramm begleitet. Anbieter positionieren sich hier im Zukunftsmarkt der Gebäudeautomation.