Bauleitung in der TGA", das nun in der zweiten Auflage erschienen ist, bündelt diesen berufspraktischen Erfahrungsschatz. Darin sind Arbeitsmaterialien für die vielfältigen Aufgaben eines Fachbauleiters TGA praxisgerecht zusammengestellt. Insgesamt sind in dem Buch über 100 Arbeitshilfen zur Unterstützung in allen Bauphasen enthalten. Es unterstützt sowohl Einsteiger als auch gestandene Praktiker auf der Baustelle dabei, den Überblick zu behalten und gezielt etwaige Probleme im Bauablauf zu verhindern. Die 114 Checklisten und Arbeitshilfen beruhen auf persönlichen und praktischen Erfahrungen des Autors Dipl.-Ing. (FH) Richard Reiher, der selbst seit vielen Jahren als Fachbauleiter TGA tätig ist. Das Buch umfasst 198 Seiten und ist für 39 € im VDE Verlag erhältlich. (ISBN 978-3-8007-5609-4)