Bosch Building Technologies plant Übernahme der Hörburger AG

Bosch Building Technologies plant den Erwerb der Hörburger AG mit Hauptsitz in Waltenhofen, Bayern. Entsprechende Verträge haben Bosch und die Eigentümer der Hörburger AG Ende 2021 unterzeichnet.

Die Hörburger AG bietet ein umfassendes Produkt- und Lösungsportfolio mit den Schwerpunkten Gebäudeautomation und Energiemanagement.

Die Hörburger AG verfügt über 45 Jahre Erfahrung in Planung, Umsetzung und Service von Produktlösungen in den Schwerpunkten Gebäudeautomation und Energiemanagement. Ein besonderer Fokus liegt auf dem effizienten und nachhaltigen Betrieb von Gebäuden. Die Lösungen kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, beispielsweise in großen Industrieunternehmen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und in Handelsketten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland und einem Standort in Rumänien. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.