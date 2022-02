So stellen BIM-Daten einen neuen „Rohstoff“ für die GIS-Industrie dar, insbesondere bei der Modellierung von 3D-Stadtmodellen – also im Bereich des City Information Modelings (CIM). Auf der anderen Seite können vorhandene GIS-Daten maßgeblich dazu beitragen, bessere Planungen und damit klügere Entscheidungen bei Bauprojekten zu erreichen – vor allem bei Infrastrukturprojekten.



Dieses Buch bildet eine Grundlage für die Integration von BIM und GIS. Es gibt eine umfassende Einführung in die wichtigsten Aspekte von BIM auf der einen Seite und die technischen Grundlagen sowie Anwendungsfelder von GIS auf der anderen.



Darauf aufbauend geht es vertieft auf Unterschiede und Synergien zwischen den beiden Technologien ein und erörtert die Möglichkeiten der Integration. Anhand von acht Praxisbeispielen wird dokumentiert, was möglich ist und wo noch weitere Anstrengungen erforderlich sind.



Hier finden Sie die Bestellmöglichkeit sowie eine kleine Leseprobe.