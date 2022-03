BIM und Technische Gebäudeausrüstung

Bild: Clipdealer Bild: Clipdealer Building Information Modeling – BIM auseinandersetzen. BIM ist heute und künftig aus dem Baubereich nicht mehr wegzudenken und wird im Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden und in der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) die größten Veränderungen bringen.



Zwar werden im TGA-Bereich bereits viele Anlagen konsequent 3D geplant und geometrisch koordiniert. Dabei fehlt aber immer noch der Nachweis der bedarfs- und nutzungsgerechten Auslegung der Anlagen.



Deshalb werden in dem Online-Seminar, das von der DIN-Akademie am 24. März 2022 von 09 bis 17 Uhr veranstaltet wird, Hintergrundinformationen über BIM mit besonderem Fokus auf Planung und Koordinierung im Bereich der TGA vermittelt.



Das erlangte Wissen hilft, sich selbst zu positionieren, mit anderen zu kooperieren sowie die Chancen der Digitalisierung optimal zum eigenen Vorteil zu nutzen und die vorgestellten Methoden sowie Möglichkeiten der Werkzeugunterstützung zeigen, wie künftig sowohl effizienter als auch wirtschaftlicher agiert werden kann.



