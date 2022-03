Das Buch „Bekanntmachungen zum GEG“ bietet diese Schriftstücke in übersichtlicher, gebündelter Form an und versieht die einzelnen Bekanntmachungen mit nützlichen Erklärungen und Erläuterungen. Es versteht sich als Praxishilfe zum besseren Verständnis und erleichterten Umgang. Insgesamt sechs Bekanntmachungen sind bereits vorgesehen; zu allen findet sich Material – nützliche Dokumente, Informationen und Daten im Zusammenhang mit dem GEG sowie Flussdiagramme, Checklisten und Tabellen, was dieses Buch für Bauherren, Architekten und andere Personen, die mit der energetischen Planung und Ausstattung von Gebäuden und deren Energieeffizienz befasst sind, zu einer idealen Arbeitsgrundlage macht.



Es finden sich u.a.:

➤ Hintergrundinformationen,

➤ Übersichts-Kommentierungen,

➤ Heraushebung der Neuerungen,

➤ Datenschema des DIBt,

➤ Flussdiagramme, Checklisten

➤ …



