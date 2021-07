BDH startet Seminarreihe zur Flächenheizung/-kühlung

Fachhandwerker, Planer, Energieberater und Architekten können sich ab August 2021 im Rahmen einer digitalen Seminarreihe über das Thema Flächenheizung/-kühlung informieren.

Die Auftaktveranstaltung findet am 4. August von 17:00 bis 18:30 Uhr statt und steht unter der Überschrift „Grundlagen der Flächenheizung/-kühlung – Wirkprinzip, Bauarten, thermische Behaglichkeit und Energieeffizienz im System“. Am 22. September folgt die „Flächenheizung in der Modernisierung“ und am 13. Oktober die „Flächenkühlung in Wohngebäuden“. Weitere Veranstaltungen sind in Planung.

Im Mittelpunkt der Online-Seminare steht der praxisorientierte, produkt- und herstellerneutrale Wissenstransfer. Experten aus der Branche informieren in Fachvorträgen über den technischen sowie energiepolitischen Status quo und beschreiben Anwendungsfälle sowohl für den Neubau, als auch für Bestandsgebäude.

Die Teilnahme an den Seminaren ist – wenn nicht anders gekennzeichnet – kostenfrei.

