Aus Steca Elektronik wird Katek Memmingen

Der Elektronikspezialist Steca Elektronik GmbH mit den beiden Geschäftsbereichen E2MS/ODM und Solar & Energie hat zum 25. November 2019 zur Katek Memmingen GmbH umfirmiert. Gemeinsam mit einer weiteren Umfirmierung innerhalb der Katek-Firmengruppe (www.katek-group.de), unterstreicht dies den nun einheitlichen und konsistenten Auftritt gegenüber Kunden, Lieferanten und auch Mitarbeitern; wichtig für langfristig erfolgreiche Beziehungen.

Um speziell den weltweiten Kunden und Geschäftspartnern aus dem Geschäftsbereich Solar & Energie den Erhalt der hohen Produktqualität sowie den kontinuierlichen Ausbau des Know-hows „Designed in

Germany“ zu signalisieren, bleibt Steca als Produktmarke erhalten.

„Stabil aufgehoben im Verbund, trotzdem agil und flexibel im Handeln – das sind die Vorteile, von denen unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter durch die Zugehörigkeit zur Katek SE Gruppe profitieren. Mit der Umfirmierung kommunizieren wir diese enge Verbundenheit noch stärker nach

außen“, so Geschäftsführer Klauspeter Bader.



Die Zukunft leuchtet blau: Blau ist die Unternehmensfarbe der Katek-Gruppe und so präsentiert man sich ab sofort auch am Standort Memmingen. Unter dem neuen Dach der Katek Memmingen GmbH heißt es dann auf Briefpapier, Visitenkarten und Homepage: „Katek – Lead the Category“ und zusätzlich im Produktbereich Solar & Energie „Steca – a KatekBrand“.

Die Solar- & Energieprodukte des Allgäuer Elektronikdienstleisters werden ihrem wachsenden Kundenstamm auch in Zukunft unter dem Namen „Steca – a Katek Brand“ angeboten. Einen einheitlichen Auftritt über den kompletten Firmenverbund schafft zudem eine weitere Umfirmierung: Aus der ETL Elektrotechnik Lauter GmbH wurde die Katek Mauerstetten GmbH.