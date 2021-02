Johnson Controls ist Hauptsponsor des ASIS Europe-Online-Events „From Risk to Resilience“ am 11. Februar und ...

Johnson Controls ist Hauptsponsor des ASIS Europe-Online-Events „From Risk to Resilience“ am 11. Februar 2021. ASIS International ist mit mehr als 38.000 Mitgliedern die größte global agierende Mitgliederorganisation für Sicherheitsmanagement-Experten – und als Partner unterstreicht Johnson Controls seine Führungsrolle bei Sicherheitslösungen.

Das Veranstaltungsformat „From Risk to Resilience“ bietet Teilnehmern eine Mischung aus Konferenz, Schulung, Technologie und Lösungen, Ausstellung, Karrierecenter und exklusivem Networking. Derart breit aufgestellt, unterstützt ASIS Europe etablierte wie aufstrebende Sicherheitsverantwortliche dabei, ein tieferes Verständnis sowohl für physische als auch für Cyber-Bedrohungen zu erlangen.

Schwerpunktthema Die Post-Covid-19-Ära

Das Online-Event am 11. Februar ist dem Übergang in die Zeit nach der Covid-19-Pandemie gewidmet und spricht die wichtigsten Trends an, die unsere Wirtschaft zuletzt beeinflusst und dabei auch die Rolle und Funktion von Sicherheitsexperten nachhaltig verändert haben.

Experten von Johnson Controls stellen die aktuellen Ergebnisse einer Kundenbefragung zu den aufkommenden Trends und neueste Erkenntnisse zur digitalen Transformation im Sicherheitsbereich vor. Außerdem präsentieren sie aktuelle innovative Projekte und Technologien aus ihrem "OpenBlue Healthy Buildings"-Portfolio.

Gesunde Gebäude für gesunde Menschen

Roland Billeter, Vice President und General Manager, Building Solutions, Continental Europe bei Johnson Controls, führt in die Veranstaltung ein. „Beim Übergang in die neue Normalität“, sagt er, „werden gesunde Gebäude zum Hauptanliegen unserer Kunden. Sie wünschen sich gesunde Gebäude, die die wichtigsten Erwartungen erfüllen – im Dienste der Menschen, der Orte und des Planeten. Unsere OpenBlue Technologien sind darauf ausgelegt, die Gebäudelandschaft dahingehend neu zu erfinden und dynamische und sichere Einrichtungen zu schaffen, die Unternehmen helfen, ihre Leistungsziele und Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, sie der ASIS-Gemeinschaft vorzustellen.“

„Johnson Controls seit vielen Jahren ein wichtiger Partner von ASIS Europe“, ergänzt Eduard Emde, CPP, ASIS Europe Conference Chair. „Die langfristige Zusammenarbeit mit dem weltweiten Branchenführer bestätigt unsere strategische Vision, Sicherheitsexperten besser dabei zu unterstützen, sich mit immer komplexer werdenden, vernetzten Risiken auseinanderzusetzen – insbesondere in Pandemie-Zeiten. Dabei ist die Unterstützung von Industriepartnern wie Johnson Controls ein wichtiger Schlüssel für die Entwicklung unserer Programme und Schulungen, die den Berufsstand das ganze Jahr und überall auf der Welt voranbringen.“

Weitere Informationen über die ASIS-Online-Veranstaltung „From Risk to Resilience“ finden Sie unter https://asiseurope.org/.