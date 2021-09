Aktualisierte RLT-Richtlinie 01

Mit Ausgabedatum Juni 2021 hat der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. die wichtige RLT-Richtlinie 01 in einer aktualisierten Version veröffentlicht. Somit sind neben einigen Hinweisen aus der Praxis nun auch neue Normenverweise enthalten. Dies war notwendig geworden, nachdem in den letzten Monaten einige Änderungen auf deutscher und europäischer Ebene in Kraft getreten waren.

Im Speziellen betraf dies die DIN EN 13053, DIN 1946 Teil 4 sowie die VDI 3803 Blatt 1. In der nun aktualisierten Version erhält die interessierte Öffentlichkeit nun wieder einen umfassenden Überblick über die Anforderungen und Qualitätsmerkmale von RLT-Geräten, die für den Einsatz im europäischen Markt vorgesehen sind.

Neben allgemeinen Informationen werden ebenfalls spezielle Hinweise zu 'wetterfester Geräteausführung' sowie 'Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen' gegeben. Die Richtlinie kann in deutscher und englischer Fassung kostenfrei unter https://rlt-geraete.de/richtlinien/ bezogen werden.