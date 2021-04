Afriso bezieht neues Logistik- und Dienstleistungszentrum

Termingerecht, nur gut ein Jahr nach dem ersten Spatenstich, konnte Afriso sein neues Logistikzentrum im Gewerbegebiet „Lüssen“ beziehen. Am Hauptstandort in Güglingen hat das Unternehmen damit modernste Rahmenbedingungen für noch schnellere und effizientere Prozesse bei Verpackung, Lagerung, Versand und Service seiner Produkte geschaffen. Rund 6,5 Mio.€ wurden in den Neubau investiert, der auch in ökologischer Hinsicht hohe Standards erfüllt.



Bereits ein kurzer Blick auf die Zahlen macht die Dimensionen der Erweiterung deutlich: Die Lager- und Logistikfläche hat sich von gut 1.500 m2 auf nunmehr 3.750 m2 vergrößert. Zusätzlich stehen rund 1.000 m2 Büro- und Sozialflächen in einem zweigeschossigen Anbau zur Verfügung. Im Neubau verfügt die Serviceabteilung nun über moderne Arbeitsplätze mit hohen Standards beim Gesundheitsschutz.



Die Lagerkapazität wächst noch stärker, denn die Zahl der zur Verfügung stehenden Palettenstellplätze verdreifacht sich nahezu: von bisher 1.200 auf über 3.500 Stellplätze. Der Neubau dient dazu, Fertigartikel in die ganze Welt zu versenden. Besetzt ist das neue Logistikzentrum im Zwei-Schicht-Betrieb, um den hohen Anforderungen der nationalen und internationalen Kunden an kurze und verlässliche Lieferzeiten vollauf gerecht zu werden. Die freiwerdenden, bisherigen Logistikflächen werden für die Optimierung und Neugestaltung der Fertigungsbereiche, u.a. zur Erweiterung der hauseigenen Kunststoffspritzerei, genutzt.

Die Geschäftsführer Elmar und Jürgen Fritz verstehen den Neubau und die damit verbundene Investition als klares Bekenntnis zur Region und zum Standort Deutschland. „An den deutschen Standorten, insbesondere in Güglingen, werden wir auf lange Sicht die Produktion hochwertiger Ausrüstung für die Haustechnik sukzessive ausbauen“, betont Elmar Fritz.