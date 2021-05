Änderungsmanagement auf die Spitze treiben - von der Planung bis zur LV-Erstellung

Änderungen in der Planungssoftware einzupflegen und diese anschließend bei der Leistungsverzeichnis-Erstellung zu berücksichtigen ist ein aufwändiger und fehleranfälliger Prozess. Nochmal aufwändiger wird dieser, wenn das Leistungsverzeichnis (LV) bereits erstellt wurde. Bis her mussten dann Änderungen mühsam per Hand in der AVA-Software nachgepflegt werden. Doch dank der neuen Open-BIM-Kooperation zwischen G&W mit "California.pro" und mh-software gehört dies der Vergangenheit an. Ab sofort können nun auch Änderungen über den IFC-Export in das AVA-Programm übergeben werden.

Änderungen in der Planungssoftware

Bevor Änderungen in das LV gelangen, müssen diese zunächst im Modell (digitaler Zwilling) der Planungssoftware eingepflegt werden. Genau hier kann das volle Potential der Systemlinien-Technologie (SyLT) von mh-software ausgeschöpft werden. Mit SyLT sind Änderungen schnell durchgeführt und das 3-in-1-Gesamtmodell (alle Geschosse, Gewerke und Daten in einem Modell) stellt sicher, dass jegliche IFC-Daten, Pläne, Massenauszüge, … auf dem aktuellen Stand sind.

Wurde das LV bereits angelegt, stellt sich nun die Frage wie die Änderungen am besten eingepflegt werden.

Änderungen in der AVA-Software

Bisher mussten Änderungen durch komplette Neuanlage des LVs oder durch händische Korrekturen vorgenommen werden, was mit einem großen Aufwand und einem erhöhten Risiko für Fehler einherging. Dank der neuen IFC-Schnittstelle zwischen "mh-BIM" und "California.pro" werden diese jedoch deutlich reduziert. Mit Hilfe von IFC kann nun einfach das geänderte Modell exportiert und die Massen und Mengen in AVA neu eingelesen werden. Die Änderungen werden geprüft, visualisiert und nach Wunsch, automatisch übernommen. Dies beschleunigt den Prozess um ein Vielfaches und Fehler werden zukünftig vermieden.

Kostenloses Webinar – Jetzt Änderungsprofi werden

Sie wollen zukünftig Änderungen entspannter entgegensehen? Dann nehmen Sie am kostenlosen Webinar am 20. Mai 2021 um 15:00 Uhr teil. Hier erklären Ihnen Experten von mh-software und "California.pro", wie Sie bei der LV-Erstellung Ihre Mengen und Massen aus den mh-IFC-Daten in "California.pro" generieren und ändern.

Zur kostenfreien Anmeldung geht es hier.