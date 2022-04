Die Covid-19-Pandemie und die Pressefotos, die Schüler in Mantel, Mütze und Handschuhen in den Klassenzimmern zeigten, haben das Thema Schullüftung deutlich in das öffentliche und politische Interesse gerückt. Der EnergyTalk am 27. April 2022 wird deshalb unter dem Titel „Lebensmittel Luft: Quo vadis, Schule“ stehen. Dabei wird auch die aktuelle energiepolitische Diskussion einen breiten Raum einnehmen. Es ist die vierte Veranstaltung der Reihe „EnergyTalk: Politik fragt Wirtschaft“, zu der der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) und der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. regelmäßig einladen.



Aus dem Deutschen Bundestag sind auf dem Podium Daniel Föst, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Ralph Lenkert, umweltpolitischer Sprecher und Sprecher für Energie und Klimaschutz der Fraktion Die Linke und weitere Bundestagsabgeordnete zu Gast, die Fragen an drei Vertreter der Verbände stellen werden: Dipl.-Ing. Hermann Sperber, Präsident des BTGA, Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup, Vorsitzender des FGK, sowie Andreas von Thun, Vorsitzender des RLT-Herstellerverbandes.



Die Veranstaltung findet am 27. April 2022 von 13.15 bis 14.30 Uhr in der Landesvertretung Baden-Württemberg, Tiergartenstraße 15, 10785 Berlin, statt. Einlass ist ab 12.30 Uhr. Eine Anmeldung ist bis zum 25. April unter info@fgk.de möglich.