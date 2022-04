Bayerische Staatsminister zu Gast bei Wolf

Die Energiewende beschäftigt Wirtschaft und Politik gleichermaßen. Aus diesem Anlass begrüßte Wolf Dr. Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, sowie Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, am Standort Mainburg.



Alfred Gaffal, Gerdewan Jacobs, Staatsminister Christian Bernreiter und Dr. Thomas Kneip (v.l.) vor der Luft/Wasser-Wärmepumpe „CHA-Monoblock" mit natürlichem Kältemittel R290

Bild: Wolf Alfred Gaffal, Gerdewan Jacobs, Staatsminister Christian Bernreiter und Dr. Thomas Kneip (v.l.) vor der Luft/Wasser-Wärmepumpe „CHA-Monoblock" mit natürlichem Kältemittel R290 Bild: Wolf

Während ihres Besuchs tauschten sich die Landesvertreter mit Alfred Gaffal (Vorsitzender des Wolf Aufsichtsrats), Dr. Thomas Kneip (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Gerdewan Jacobs (Geschäftsführer Technik) über Maßnahmen zur Energieeinsparung im Gebäudesektor aus. Mit Blick auf eine moderne Wärmeversorgung kommt Wärmepumpen eine zunehmend wichtige Rolle zu. Erst 2021 hat das Unternehmen seine Produktionskapazitäten in diesem Bereich verdoppelt. Gleichzeitig wächst – auch vor dem Hintergrund der Pandemie – die Bedeutung gesunder, hygienischer Raumluft in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden sowie in Bildungseinrichtungen. Auch dieses Thema wurde rege diskutiert.



Rundgang im Werk und Energiesparzentrum

Ein Werksrundgang mit Besuch des Wolf Energiesparzentrums gab Dr. Florian Herrmann und Christian Bernreiter die Gelegenheit, die Heiz- und Lüftungssysteme des Mainburger Spezialisten im laufenden Betrieb zu besichtigen. Zudem informierten sie sich über mögliche Einsparungspotentiale, etwa durch die Nutzung erneuerbarer Energien oder den Einsatz hocheffizienter Wärmerückgewinnung.