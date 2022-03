Kostenlose Webseminare zur intelligenten Wärmeversorgung

Online statt Präsenz: Auch in seinen Webseminaren vermittelt der Hersteller praxistaugliches Expertenwissen

Ratiotherm wieder allen interessierten SHK-Fachhandwerkern, Planern und Architekten eine breite Auswahl Fachseminare rund um sein Produktprogramm an. Teilnehmer bleiben so auf dem neusten Stand im sich stets weiterentwickelnden Wärmetechnologiesektor und damit den zunehmenden Anforderungen des Marktes gewachsen. Die praktischen Experten-Schulungen sind in die Themen „Ratiotherm Produkt-Portfolio", „Schichtspeicher Oskar 08", „Regeltechnik", „Kalte Nahwärme" und „Wärmepumpen" aufgeteilt, mit jeweils mehreren zeitlichen Optionen. Alle Termine finden online in Form von kostenlosen, eineinhalb- bis zweistündigen Webseminaren statt und können bequem auf der Webseite des Unternehmens gebucht werden.



Webseminar „Ratiotherm Produkt-Portfolio“

18.05.2022 10:00 - 11:30 Uhr

19.10.2022 10:00 - 11:30 Uhr



Webseminar „Schichtspeicher Oskar 08“

22.06.2022 10:00 - 11:30 Uhr

16.11.2022 10:00 - 11:30 Uhr



Webseminar „Regeltechnik“

22.06.2022 13:00 - 14:30 Uhr

16.11.2022 13:00 - 14:30 Uhr



Webseminar „Kalte Nahwärme“

16.03.2022 10:00 - 11:30 Uhr

20.07.2022 10:00 - 11:30 Uhr

14.12.2022 10:00 - 11:30 Uhr



Webseminar „Wärmepumpen“

13.04.2022 10:00 - 12:00 Uhr

14.09.2022 10:00 - 12:00 Uhr