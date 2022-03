VDS-Sicherheitsfachtagung bietet Fachwissen und Austausch

Die VDS-Fachtagung „Sicherheitsfachtagung – Sicherheit für Privat, Gewerbe und Industrie “ (ehemals „Einbruchdiebstahlschutz“) findet dieses Jahr am 1. und 2. Juni 2022 im Marriott Hotel in Köln statt. Experten der Versicherungswirtschaft und Polizei sowie Hersteller innovativer Sicherheitstechnik referieren über bewährte und zukunftweisende Lösungen für den Einbruchdiebstahlschutz und viele weitere Sicherheitsthemen.

Foto: VDS Schadenverhütung

Diesmal wird unter anderem die Frage „Wie verändert sich die Welt für Errichter?“ gestellt. Zu den behandelten Themen gehören:

· VdS 3836

· IoT-Security / RED, gesetzliche EN-Anforderung

· Errichteranerkennung VdS

· Quick-Check für Errichter

· DIN VDE 0827-41 und -42, Zertifizierungsverfahren

· Facherrichterdatenbank der Polizei

· Neue Detektionsverfahren Laserradar

· Challenge: von videobasierter Meldetechnik zu PIR-Meldern

Begleitend findet eine Fachausstellung mit Sicherheitstechnik statt. Dort präsentiert sich u.a. das VDS-Labor „Sicherheitstechnik und Elektronik“, das in diesem Jahr 50. Jubiläum feiert. Die Tagung kann wahlweise als Präsenzveranstaltung oder als Livestream gebucht werden. Die Teilnehmer profitieren von aktuellen Informationen sowie vom Austausch mit Referenten und anderen Fachtagungsbesuchern – auch bei der Online-Teilnahme ist der Austausch via Chatfunktion möglich. Das gesamte Programm der Fachtagung sowie weitere Informationen finden sich auf der Webseite des VDS.