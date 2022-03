Online-Seminar zur Kalten Nahwärme

Innovative Wärmeerzeuger wie Wärmepumpen, Geothermie- und Solarthermie-Anlagen benötigen idealerweise eine Niedertemperatur-Verteilung. Die Umstellung bestehender und der Aufbau neuer Nah- und Fernwärmesysteme mit möglichst tiefen Vor- und Rücklauftemperaturen wird eine der zentralen Aufgaben der Energiewende sein. Dies gilt insbesondere für Wohngebiete mit Niedrigst-Energiehäusern. Durch diese neuen Herausforderungen wird es zu einer Abkehr von den bisherigen leitungsgebundenen Wärmeversorgungssystemen hin zu einer „Kalten Nahwärme“ kommen. Die Vorteile der Kalten Nahwärme liegen in der guten Energieeffizienz und der ganzjährigen Verfügbarkeit der Umweltwärme durch die Nutzung von Grundwasser, Sole oder anderen Wärmequellen.

Kalte Nahwärmenetze nehmen in der Energiewende eine zentrale Rolle ein. Was bei der Konzeption und der Planung solcher Netze beachtet werden muss, erfahren Interessierte in einem Online-Seminar.

Das Online-Seminar „Kalte Nahwärme – Planung, Dimensionierung und Wirtschaftlichkeit“ von BHKW-Consult und dem BHKW-Infozentrum vermittelt einen praxisorientierten Überblick zum Thema. Die Teilnehmenden lernen, welche Technologien existieren und welche technischen Voraussetzungen für den Aufbau eines kalten Nahwärmenetzes geschaffen werden müssen.



Die nächste Online-Veranstaltung zur kalten Nahwärme wird am 07. März 2022 angeboten. Weitere Informationen zum Seminar sowie den Anmeldeflyer erhalten Interessierte auf der Seite zum Veranstaltungstermin.