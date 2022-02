Baurecht für Projektmanager

Bei gemeinsamen Projekten sollten zudem das Partnerschaftliche und die Achtung der gemeinsam festgelegten Regeln im Vordergrund stehen – aber die Grenzen werden schnell erreicht, wenn eine Handlung rechtlich und wirtschaftlich nachteilig ist.



Welche rechtlichen und vertraglichen Probleme bei Bauprojekten wie zu berücksichtigen und zu lösen sind, steht daher im Mittelpunkt eines in zehn Module aufgeteilten Live-Online-Kurses, der vom 11. März bis 3. Juni 2022 von der Technischen Akademie Esslingen (TAE) veranstaltet wird.



Am Ablauf eines Bauvorhabens orientiert, vermittelt der Kurs die relevanten Grundlagen des Baurechts für Projektmanager. Zuerst wird geklärt, welchen Inhalt ein Bauvertrag hat, also vor allem welche Leistungen auszuführen sind und was in die Preise einzukalkulieren ist. Diese Leistung wird nach Erbringung abgerechnet. Die teilweise sehr umfangreich geänderten und zusätzlichen Leistungen als häufige problematische Fälle werden besonders intensiv behandelt. Die Fertigstellung und die Abnahme der Bauleistungen sind strategische Ziele der Vertragspartner. Viele Probleme sind nach der Abnahme noch zu lösen und zuletzt geht es auch um die Abwicklung vorzeitig beendeter Bauverträge.



