Montag, 28. März 2022 von 9:00 bis 10:00 Uhr und von 13:00 bis 14:00 Uhr erfahren Sie in dem von Vallox veranstalteten Webseminar vieles über die DIN-Normen 1946/6 und 18017/3, z.B. in Bezug darauf, wie sich die Änderungen in der Praxis bemerkbar gemacht haben oder was es für Kombinationsmöglichkeiten gibt. Auch werden Planungsbeispiele sowie Produkte, Vorteile der Hybridlüftung etc. vorgestellt.



