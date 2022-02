Stefan Ginsterblum, neuer Ansprechpartner im Bereich Lüftungstechnik

Foto: Systemair Stefan Ginsterblum, neuer Ansprechpartner im Bereich Lüftungstechnik Foto: Systemair Systemair tätig. Der studierte Ingenieur für Gebäudetechnik ist ein erfahrener Lüftungsprofi. Der 44-Jährige ist als Gas-Wasser-Installateur gestartet, bildete sich weiter und schloss später sein Studium an der FH in Biberach ab. Seine umfangreichen beruflichen Erfahrungen in der Branche als Produktmanager sowie als Team- und Projektleiter machen seine Fachkompetenz komplett.