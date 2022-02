Steht seit 1964 für Qualität aus Hameln an der Weser: Die Produktion der PAW GmbH & Co. KG

PAW GmbH & Co. KG aus Hameln wird mit dem Haustechnikhersteller Stiebel Eltron in Kürze einen neuen Gesellschafter bekommen. Das Unternehmen aus Holzminden erwirbt 100 % der Anteile. Die Verhandlungen sind bereits abgeschlossen. Es fehlt lediglich die Freigabe der zuständigen Kartellbehörde aus Hannover. „Wir freuen uns, dass wir mit Stiebel Eltron einen strategischen Partner gefunden haben, der uns in der Zielerreichung weiter stärken wird", erklärt Dipl.-Ing. Marc Pommerening, der auch weiterhin als Geschäftsführer an Bord bleibt. Auch die Produktion am Standort Hameln würde wie bisher in gewohnter Qualität fortgeführt.

PAW wurde im Jahr 1964 gegründet und beschäftigt aktuell über 150 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen bietet Komponentenlösungen für effizientes Heizen und Kühlen, Wohnungsstationen, Solarthermie sowie Frischwassertechnik. Im Vordergrund des Produktangebots stehen praxisgerechte sowie modulare Systeme. Dabei ist der Plug-and-Play-Gedanke für eine schnelle und einfache Installation ebenso wichtig wie die Ausrichtung auf professionelle Verarbeiter.