Heizkostenverordnung (HKVO) in Kraft. Erfahren Sie in dem von DEOS am 18. März 2022 von 10:00 bis 10:45 Uhr veranstalteten Forum mehr zur einfachen und kostengünstigen Umsetzung der HKVO.



Durch die neue HKVO wird nicht nur die monatliche Verbrauchsinformation an die Energieabnehmer sowie der Einbau fernauslesbarer Zähler verpflichtend, sondern auch eine interoperable Messtechnik und Datenspeicherung bzw. -weitergabe. Die größte Herausforderung hierbei besteht in der flexiblen und wirtschaftlichen Umsetzung insbesondere für Bestandsgebäude.



