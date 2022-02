Web-Seminare der Ingenieurakademie West

Die Ingenieurakademie West, das Fortbildungswerk der der Ingenieurkammer-Bau NRW, lädt zu den kommenden Web-Seminaren ein. Bei vielen Veranstaltungen ist auch kurzfristig eine Anmeldung möglich. Das Angebot umfasst Weiterbildungen u.a. zu den Themen BIM, Brandschutz, Abgastechnik sowie Normen und Richtlinien.



Am Mittwoch, 23.02.2022, steht von 10 Uhr bis 17.30 Uhr die Raumakustik im Fokus. Seit einigen Jahren steigen die Anforderungen an den akustischen Komfort in Aufenthaltsräumen kontinuierlich an. Ziel des Seminars ist es, die komplexen und weit reichenden Problemstellungen zu verdeutlichen und im Anschluss - basierend auf den physikalischen Zusammenhängen - unterschiedliche Lösungsvorschläge und ihre korrespondierenden Nachweisverfahren vorzustellen. Damit sind die Teilnehmer in der Lage, grundlegende Aufgaben in diesem Segment bearbeiten und vorhandene Konzepte beurteilen zu können.



Im Seminar „ Der VOB/B Bauvertrag“ am Mittwoch, 02.03.2022, werden wesentliche Inhalte der VOB/B im Kontext des gesetzlichen Bauvertragsrecht dargestellt. Zudem werden typische Praxisprobleme diskutiert und entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Praxisgerechte Empfehlungen werden anhand von aktuellen Fallbeispielen erläutert und mit den Teilnehmern besprochen.



Die Ingenieurakademie West bietet in Zusammenarbeit mit der Gütegemeinschaft „Planung der Instandhaltung von Betonbauwerken e. V. (GUEP)“ darüber hinaus Lehrgänge zum „Sachkundigen Planer für die Instandhaltung von Betonbauteilen“ an. Die neue Technische Regel „Instandhaltung von Betonbauteilen“ (TR Instandhaltung) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) setzt voraus, dass jede Instandhaltungsmaßnahme (Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Verbesserung) durch einen „Sachkundigen Planer“ geplant und die Ausführung von Schutz- und Instandsetzungsmaßnahmen durch den Sachkundigen Planer begleitet wird. Der Sachkundige Planer (SKP) muss über besondere Kenntnisse hinsichtlich des Erkennens und Bewertens von Schäden und Mängeln und deren Ursachenfeststellung sowie des Aufstellens von Instandhaltungskonzepten zur Sicherstellung und zur Wiederherstellung der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit über die Nutzungsdauer eines Bauwerks verfügen. Der 11-tätige Lehrgang beginnt am Donnerstag, 03.03.2022, und schließt mit einer Prüfung ab, bei deren erfolgreichem Bestehen die Urkunde „Sachkundiger Planer – ABB“ ausgehändigt wird.



Weitere Informationen sowie eine komplette Seminar-Übersicht gibt die Webseite der Ingenieurakademie West.