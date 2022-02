IFH/Intherm 2022: Veranstalter und Verbände begrüßen Lockerungen

Die IFH/Intherm 2022 vom 26. bis 29. April ist nach über zwei Jahren Zwangspause der erste große Branchentreff für direkte Kontakte und Geschäfte im Bereich Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik. Mit ihren Entschlüssen stärke die Bund-Länderkonferenz vom 16. Februar die Messewirtschaft insgesamt in ihrer Planungssicherheit, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Denn zum 20. März sollen alle nennenswerten pandemiebedingten Einschränkungen entfallen. Zuletzt hatte der Verband der deutschen Messewirtschaft AUMA die Politik klar adressiert und angesichts einer mittlerweile hohen Impfquote, erprobter Hygienekonzepte und immer mehr Öffnungen in den Nachbarländern die endgültige Wiederinbetriebnahme des schwer gebeutelten deutschen Messelebens gefordert.

Klaus Plaschka, Geschäftsführer des Veranstalters der IFH/Intherm

Foto: GHM Klaus Plaschka, Geschäftsführer des Veranstalters der IFH/Intherm Foto: GHM

Dr. Wolfang Schwarz, Hauptgeschäftsführer Fachverband SHK Bayern

Foto: GHM Dr. Wolfang Schwarz, Hauptgeschäftsführer Fachverband SHK Bayern Foto: GHM

Die Entschlüsse der Bund-Länderkonferenz vom 16. Februar geben der Messewirtschaft Planungssicherheit

Foto: GHM Die Entschlüsse der Bund-Länderkonferenz vom 16. Februar geben der Messewirtschaft Planungssicherheit Foto: GHM

Die weiteren ideellen Träger der Messe, die Fachverbände SHK Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen sowie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e. V. (BDH) begrüßen die beschlossenen, optimalen Voraussetzungen für den April-Termin ebenfalls. „Wir freuen uns auf die erste Messe nach der Pandemie und werden die IFH/Intherm nach allen Kräften unterstützen“, bestätigt Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH).

Trotz Wegfall der pandemiebedingten Restriktionen steht auf der IFH/Intherm der Gesundheitsschutz aller Messeteilnehmer selbstverständlich weiterhin im Fokus. Großzügige Aufplanung, breite Gänge und Abstandsgebot greifen nach wie vor als Basisschutzmaßnahmen genauso wie moderne Filter- und Lüftungstechnik der NürnbergMesse sowie intensive Reinigungsintervalle. Tickets für die IFH/Intherm 2022 in Nürnberg sind ab sofort ausschließlich online erhältlich.