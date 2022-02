Deutscher Wärmekongress 2022

Hochkarätiges Programm in Berlin

#connectingheat – unter diesem Motto bringt die diesjährige Wärmekonferenz Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien zusammen. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und der Großhandelsverband DG Haustechnik laden am Mittwoch, 23. März 2022, in Kooperation mit der Messe Frankfurt gemeinsam ins „Futurium“ in Berlin zum Branchenevent rund um die Wärmewende ein. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit der Akkreditierung. Die zentrale Fragestellung der Deutschen Wärmekonferenz ist, wie die Wärmewende und damit die Energiewende erfolgreich gelingen kann.

Besucher erwartet ein hochkarätiges Programm mit Vertretern aus Politik, Verbänden und Wirtschaft. Neben Talkformaten mit MdBs und Mitgliedern der neuen Bundesregierung diskutieren Experten im Rahmen von Fachpanels zentrale Fragestellungen rund um die Wärmewende. Im Anschluss bietet das Get-together Gelegenheit zum Networking in entspannter Atmosphäre. Mehr Informationen zum Programm gibt es auf der Webseite des BDH, dort ist auch eine Anmeldung möglich.