Belimo: Marc Boebé wird neuer Geschäftsführer am Standort Deutschland

Im Laufe des ersten Halbjahrs 2022 wird Marc Boebé die Geschäftsführung der Belimo Stellantriebe Vertriebs GmbH in Stuttgart übernehmen und damit seinen Vorgänger Jürgen Metzler ablösen. Dieser hat sich nach 24 Jahren im Unternehmen entschlossen, im Juli in den Ruhestand zu treten. Boebé, der Bauingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften studierte, verfügt über langjährige Erfahrung als Vertriebsleiter für Deutschland, die Schweiz und Luxemburg in einem führenden Unternehmen für Gebäudetechnik. Die Konzernleitung bedankt sich bei Metzler für sein ausgezeichnetes Engagement als Geschäftsführer am Standort Deutschland, der heute zu den erfolgreichsten der Belimo-Gruppe gehört.