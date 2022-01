Sanierung der Grundstücks- und Gebäudeentwässerung

Quelle: Brawo Systems

Brawo Systems veranstaltet am 21. Februar 2022 zwei kostenlose Webseminare, die über Lösungen für die Sanierung der innerhäuslichen Gebäudeentwässerung und Verfahren zur Sanierung von unterirdischen Grundleitungen und Anschlusskanäle informieren.



Das erste Webseminar – Leitungssanierung mit neuen Technologien –, das am 21. Februar 2022 von 09:00 bis 11:30 Uhr stattfindet, zeigt auf, dass undichte Rohrleitungen bei Starkregenereignissen zu Rückstau, feuchten Kellern, Verstopfungen oder sogar zum Einsturz der Rohre führen können. Werden die Schäden rechtzeitig erkannt, lassen sie sich einfach beseitigen und teure Folgeschäden vermeiden. Des Weiteren wird erklärt, dass durch neue Technologien sowohl erdverlegte als auch Rohre innerhalb von Gebäuden dauerhaft saniert werden können – ein Ausgraben oder Freilegen ist nicht nötig, was Zeit und Geld spart.



Anmeldung zum Webseminar „Leitungssanierung mit neuen Technologien“.



Das zweite Webseminar – Sanierung von Grundstücks-Entwässerungen –, das am 21. Februar 2022 von 13:00 bis 15:30 Uhr stattfindet, zeigt auf, wie mithilfe eines Schlauchliners unterirdische Grundleitungen und Anschlusskanäle dauerhaft saniert werden können. Ein Aufgraben und Freilegen ist auch hier nicht nötig, was ebenfalls Zeit und Geld spart.



Anmeldung zum Webseminar „Sanierung von Grundstücks-Entwässerungen“.