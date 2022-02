Bild: DNGB Bild: DNGB Jahreskongress. In Impulsen und Themenräumen werden aktuelle Entwicklungen rund um das nachhaltige Bauen aus unterschiedlichen Blickwinkeln reflektiert und diskutiert. Neben dem inhaltlichen Diskurs steht bei der kostenlosen Veranstaltung der direkte Austausch der Teilnehmender im Fokus.

Zum zweitägigen Programm des Kongresses gehören auf der digitalen Hauptbühne acht Impulse von namhaften Experten. Am ersten Tag sind dies die neue Präsidentin des Architects‘ Council of Europe Ruth Schagemann, Boris Kochan (Präsident Deutscher Designtag), Prof. Eike Roswag-Klinge (Fachgebietsleiter des Natural Building Lab an der TU Berlin) sowie DGNB Präsident Prof. Amandus Samsøe Sattler (Gründungspartner Allmann Sattler Wappner Architekten).

Die Keynotes am zweiten Tag halten Chris Kühn (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium), Dr. Philipp Bouteiller (Geschäftsführer Tegel Projekt), Lars Ostenfeld Riemann (Executive Director, Ramboll Buildings) und Prof. Dr. Anupama Kundoo (Anupama Kundoo architects). Teilnehmer des Kongresses haben die Möglichkeit, sich mit allen Impulsgebern unmittelbar nach den Vorträgen auszutauschen. Hierfür steht ein eigener Backstage-Bereich auf der Veranstaltungsplattform zur Verfügung.

Acht Themenräume greifen aktuelle Debatten und Fragen auf

Darüber hinaus gehören acht Themenräume zum Kongressprogramm. In diesen diskutieren ausgewählte Experten zusammen mit den Teilnehmern hochaktuelle Themen wie den Status Quo des nachhaltigen Bauens in Europa, Circular Economy, die ESG-Debatte, die Bundesförderung BEG oder die aufkeimende Commitment-Kultur in Sachen Klimaneutralität.

Über die Veranstaltungsplattform wird es für alle Anwesenden außerdem die Möglichkeit geben, sich direkt online mit für sie interessanten Kontakten 1:1 auszutauschen. Die Anmeldung zum DGNB Jahreskongress 2022 ist über die DGNB-Webseite möglich. Hier findet sich auch das vollständige Programm in der Übersicht.