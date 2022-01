Hitzler Ingenieure unter den Top-Arbeitgebern Deutschlands

Als Gründe für die hohe Zufriedenheit der Arbeitnehmer nennt Hardt das gute Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und offener Kommunikation sowie die betrieblichen Leistungen wie mobiles Arbeiten, betriebliche Altersvorsorge, Kita-Zuschuss, JobRad, Fitnesszuschuss und Dienstwagen-Nutzung. Auch der neue Hauptsitz des Ingenieurbüros in München mit Open Space Konzept für verbesserte Teamarbeit, 37 Fokusboxen für konzentriertes Arbeiten, zahlreichen Sitzecken und Lounges, Eltern-Kind-Büro und Ruheraum trage zu Wohlbefinden und Zufriedenheit im Team bei. Das Ingenieurbüro beschäftigt über 360 Mitarbeiter an 17 Standorten in Deutschland und Österreich.

Das Ranking



Das Focus-Business-Ranking listet all jene Arbeitgeber auf, mit denen die Beschäftigten in Deutschland besonders zufrieden sind. Erhoben wurde die Liste der Top-Arbeitgeber im deutschen Mittelstand 2022 von dem Recherchepartner FactField GmbH im Auftrag von Focus-Business. Die Auswahlkriterien setzen sich dabei aus der Unternehmensgröße, Mitarbeiterbewertungen einer deutschlandweiten Online-Befragung sowie vorhandenen Online-Bewertungen zu Arbeitgebern zusammen. Um in der Auswertung berücksichtigt zu werden, mussten die 4.000 Unternehmen über beide Datenquellen – Befragung und online – bestimmte Kriterien erfüllen, darunter einen Bewertungsdurchschnitt von mindestens 3,5 auf einer Skala von 1 bis 5 erzielen, mindestens zehn Unternehmensbewertungen von Arbeitnehmern über alle Erhebungskanäle aufweisen, ihren Standort in Deutschland haben und zwischen elf und 500 Mitarbeiter beschäftigen. Die finale Platzierung ergibt sich aus einem Punktewert (zwischen 100 und 200), der sich aus dem Bewertungsdurchschnitt und der Anzahl der Bewertungen zusammensetzt – basierend auf der Mitarbeiterzahl des Unternehmens und ihrer Referenzgruppe. So wird gewährleistet, dass nur Unternehmen mit ähnlichen Rahmenbedingungen miteinander verglichen werden.