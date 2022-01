Salto wirtschaftet CO2-neutral

Salto Systems hat für 2020 den Status der CO 2 -Neutralität für seine Produktionsstandorte und weltweiten Niederlassungen erreicht. Das Unternehmen verfolgt bereits seit mehreren Jahren ehrgeizige Ziele zur Verringerung seines CO 2 -Ausstoßes, um zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens sowie der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) beizutragen.

Dafür achtet der Hersteller von elektronischen Zutrittslösungen auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Geschäfts- und Produktionsabläufe. So stammt 100 % des in der Produktion verwendeten Stroms aus erneuerbaren Quellen: 25 % der elektrischen Energie erzeugen 640 auf dem Dach des Hauptsitzes installierte Solarpaneele, die restlichen 75 % sind zertifizierter Ökostrom. Überdies vermeidet das Unternehmen 198 Tonnen CO 2 pro Jahr durch Energieeinsparungen. Zudem wurde die Verwendung von Einwegplastik in Verpackungen, Büros und Marketingmaterialien auf ein Minimum gesenkt und durch nachhaltigere Alternativen wie biologisch abbaubare Produkte aus FSC-zertifiziertem Papier, Zellulose und Holz ersetzt.