Fachseminare zu Abgaslösungen

Bild: Atec GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf

Mit den Frühjahrs-Seminaren gibt Atec einen Einblick in die Feinheiten der Abgaswelt, um Planung und ausführende Arbeiten zu erleichtern sowie mögliche Fehlerquellen im Keim zu ersticken. Teilnehmer erhalten von Fachleuten aktuelle Informationen und werden praxisnah im Umgang mit den Produkten und besonderen Anforderungen geschult.

Die kostenfreien Online-Seminare starten jeweils um 15 Uhr und dauern zwischen 20 und 40 Minuten. Anmeldungen sind über den passenden QR-Code auf der Webseite möglich. Folgende Seminar-Themen werden angeboten:

· Zu kleiner Querschnitt! Was nun?

· Modul 1: Deutsche Normen erlauben keine Abgaskaskade für Blockheizkraftwerke (BHKW)! Atec hilft.

· Modul 2: Warum ein Abgasdruckwächter in der Abgaskaskade?

· Modul 3: Abnahme vom Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) und Inbetriebnahme BHKW-Abgaskaskade.

· Mehrfachbelegung (MFB) bei Bestand, Neubau und an der Außenwand.

Termine und Themen der Online-Seminare sind zudem auf LinkedIn zu finden, auch über diese Plattform ist eine schnelle Anmeldung möglich.