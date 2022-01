Schulungen zur Trinkwasserhygiene für Planer

Bild: DVQST e. V. Bild: DVQST e. V. DVQST e.V. kennt das Problem und hat daher ein modulares Weiterbildungskonzept entwickelt, das Fachkräften den qualifizierten Fortbildungsnachweis „DVQST-qualifizierte Fachkraft für Trinkwasserhygiene“ ermöglicht.

Das Programm bietet praxisorientierte, thematische Bildungsmodule in allen relevanten Bereichen der Trinkwasserhygiene, mit denen die Teilnehmer entsprechend ihres individuellen Ausbildungsstandes das erforderliche Wissen ergänzen, vervollständigen und vertiefen können. Es ist somit auch für Quereinsteiger geeignet. Zur Erlangung eines Zertifikates muss die Teilnahme an verschiedenen Pflicht- und Wahlmodulen nachgewiesen werden. Die Basis-, Leistungs- und Fachmodule enthalten jeweils eine entsprechende Prüfung am Seminarende. Nach erfolgreichem Abschluss aller gewählten Module innerhalb von 2 Jahren erhält der Teilnehmer das entsprechende DVQST-Zertifikat für den gewählten Fachbereich als Nachweis seiner erweiterten Sachkunde auf dem Gebiet der Hygiene in Trinkwasser-Installationen, den er z. B. seinen Auftraggebern vorlegen kann. Die Seminarbroschüre mit allen Terminen ist auf der Webseite des Vereins als Download verfügbar.