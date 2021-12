Quelle: Solar Promotion GmbH

Orientierung in diesem dynamisch wachsenden Bereich gibt die neue, aktualisierte „Marktübersicht Ladesysteme“ der Fachmesse Power2Drive Europe in Kooperation mit cosmix. Sie bietet allen Interessierten – vom Spezialisten bis zum Newcomer – einen Überblick über technische Daten und beantwortet Fragen wie: Welcher Stecker, wie viel Ladeleistung und wie viele Ladepunkte werden unterstützt? Ist ein intelligentes Lademanagement vorhanden? Auf welche Weise lassen sich Ladesäule oder Wallbox in ein Gebäude-, Energie- oder Flottenmanagement einbinden?



In der Marktübersicht sind über 250 Produkte von 84 Herstellern aufgeführt – mehr als doppelt so viele wie in der ersten Ausgabe im Mai 2021. Die aktualisierte Marktübersicht zeigt pro Hersteller mehr Produkte (exemplarisch), um die Vielfalt im Markt aufzuzeigen. Die Ladesäulen und Wallboxen werden sowohl im AC- (Normalladestationen) als auch im DC-Bereich (Schnellladestationen) anhand der Kategorien Ladepunkte, Ladeleistung, Ladeanschluss und -management sowie der Konnektivität zum Backend (Kommunikation zwischen Ladestationen und Managementsystem sowie Netzwerkverbindung) charakterisiert. Außerdem gibt es Tipps, wie Unternehmen den Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur planen können und was dabei zu beachten ist.



Die Marktübersicht steht hier zum kostenlosen Download bereit.