Michael Jeckel (57) ist neuer blossom-ic Vertriebsaußendienst im Raum Frankurt/Main. blossom-ic neuer Vertriebsaußendienst für den Großraum Frankfurt am Main. Der gelernte Heizungsbauer ist Ansprechpartner rund um die intelligente Heizungsregelung mittels digitalem hydraulischen Abgleich sowohl im nördlichen Rheinland-Pfalz, in Teilen von Hessen als auch im Raum Würzburg (PLZ-Gebiete: 54, 56, 60, 61, 63, 65, 97). Jeckel bringt langjährige Erfahrungen aus dem technischen Vertrieb mit und ist in der Region eng mit dem Großhandel und dem installierenden Fachhandwerk vernetzt.