Der Geschäftsführende Gesellschafter Rupprecht Kemper verabschiedet sich nach 33 Jahren Betriebszugehörigkeit aus dem aktiven Berufsleben. Das Amt des „Sprechers der Geschäftsführung“ wird daher ab 1. Januar 2022 Christian Küster übernehmen. Er ist seit Anfang 2019 für die zentralen Dienste (Rechnungswesen & Steuern, HR, Controlling, Einkauf sowie IT) verantwortlich. Bereits seit 2017 hat Dr. Michael Rehse die Geschäftsführung für die Unternehmensbereiche Guss- und Gebäudetechnik inne. Das Dreiergespann vervollständigt Martin Thiel, der vor fast zwei Jahren geschäftsführend den Unternehmensbereich Walzprodukte übernommen hat.

Das Amt des „Sprechers der Geschäftsführung“ wird ab 1. Januar 2022 Christian Küster (li.) übernehmen. Mit im Bild (v. re.): Dr. Michael Rehse und Martin Thiel.

Rupprecht Kemper betont dabei besonders, dass Kemper weiterhin Familienunternehmen bleibt. Das gewährleistet unter anderem auch seine Cousine Tessa Bertram (geb. Kemper), die vor zwei Jahren den Vorsitz des Unternehmensbeirats übernommen hat. Die sechste Generation der Gesellschafterfamilien befindet sich inzwischen in der Ausbildung und bereitet sich auf die Zukunft vor.

Geschäftsführer Rupprecht Kemper verabschiedet sich nach 33 Jahren Betriebszugehörigkeit aus dem aktiven Berufsleben.

1988 startete Rupprecht Kempers Wirken im Unternehmen: Am 1. Dezember nahm er seine Tätigkeit als Assistent der Geschäftsführung auf. Im Jahr 1997 folgte die Berufung zum Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung. Seit November 2000 war er persönlich haftender Gesellschafter des Unternehmens. Kemper prägte und gestaltete das Familienunternehmen maßgeblich mit seinem Führungsstil. In der Zeitspanne seiner Geschäftsführertätigkeit wuchs die Belegschaft von 450 auf über 900 Mitarbeiter. Darüber hinaus leistete er eine sehr engagierte Arbeit im VDMA, Gesamtverband der Buntmetallindustrie, Arbeitgeberverband und BDG sowie in der Wirtschaftsvereinigung Metalle und der IHK.

Rupprecht Kemper wird in den nächsten zwei Jahren weiterhin für das Unternehmen beratend tätig sein. In den Vertriebsniederlassungen in Asien und USA stehen ebenfalls altersbedingte Nachfolgeregelungen an, deren Abwicklung er begleiten wird.