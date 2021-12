Marc Schömbs wird Mitglied des Vorstands der Drees & Sommer SE

Zum 1. Januar 2022 verstärkt Marc Schömbs an der Seite von Steffen Szeidl und Dierk Mutschler den Vorstand der Drees & Sommer SE. Der 50-Jährige war vor seinem Eintritt in das Unternehmen in der Planung und dem Projektmanagement von Hochbau-Projekten im In- und Ausland involviert. Im Jahr 2000 startete der Architekt mit dem Schwerpunkt Hochhausbau bei Drees & Sommer. Namhafte Projekte wie die Highlight Towers in München, die EZB in Frankfurt oder die nachhaltige Bestandssanierung der Deutschen Bank-Zentrale in Frankfurt führte er als verantwortlicher Projektmanager zum Erfolg. 2008 wurde Schömbs in Frankfurt in die Geschäftsleitung berufen und übernahm sieben Jahre später deren Vorsitz. Seit 2010 übernimmt er als Partner der Drees & Sommer Gruppe Mitverantwortung für das gesamte Unternehmen.

Schömbs steht für einen nachhaltigen und ganzheitlichen Beratungsansatz. Nicht nur in seinen Kundenprojekten, sondern auch intern implementiert er Projekte und Prozesse, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst ihre optimalen Arbeitsbedingungen erarbeiten, die dann beispielsweise in Frankfurt im Rahmen der Standortverlagerung in die Hanauer Landstraße genauso umgesetzt werden.

Dierk Mutschler bleibt verantwortlich für die Kundenorientierung und die Produkte in allen relevanten Märkten, während Steffen Szeidl in der Zukunftsorientierung die nachhaltige und digitale Unternehmensentwicklung sowie die internationale Ausrichtung verantwortet. Darüber hinaus fungiert er weiter als Sprecher des Vorstands.

Die Drees & Sommer SE wächst kontinuierlich weiter. Das Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart richtet sich weiter konsequent auf die Zukunft aus. Dazu gehören die Erweiterung der Leistungsbandbreite durch internationale Merger, Start-Up-Programme und innovative Zukunftsprojekte.