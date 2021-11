Ziel der Brancheninitiative COOLEKTIV, die im Oktober 2018 von der Westfalen Gruppe gegründet wurde, ist es, den Wandel der Kälte- und Klima-Branche konstruktiv zu begleiten und diese bei den Herausforderungen durch gesetzliche Rahmenbedingungen zu unterstützen. Dafür konnten zwei neue Mitglieder gewonnen werden, die ihren fachlichen Input künftig in das Expertenkomitee einbringen: Volker Weinmann, Beauftragter Politik, Umwelt und Verbände, Daikin Airconditioning Germany GmbH, und Marco Henning, Geschäftsführer Trane Deutschland GmbH.

Im Jahr 2022 stehen vielfältige Themen auf der Agenda der Initiative: Eine Checkliste zur Ermittlung von Explosionsgefahren soll der Branche den Umgang mit brennbaren Kältemitteln erleichtern. Zudem wird ein intensiver Austausch zur Nachwuchsförderung und Ausweitung der Aus- und Fortbildung fokussiert. Fortgesetzt wird der notwendige politische Dialog zur F-Gas-Revision, zu PFAS-Beschränkungen und zum illegalen Handel mit HFKW-Kältemitteln.

Das Expertenkomitee COOLEKTIV begleitet den Wandel der Kälte/Klima- und Wärmepumpen-Branche 2022 mit jetzt acht Mitgliedern.

Bild: Westfalen AG, Münster Das Expertenkomitee COOLEKTIV begleitet den Wandel der Kälte/Klima- und Wärmepumpen-Branche 2022 mit jetzt acht Mitgliedern. Bild: Westfalen AG, Münster

Volker Weinmann nimmt dafür aktuelle Aufgaben und zukunftsfähige Technologien in den Blick: „Die Wärmepumpe erfüllt in Zukunft eine Schlüsselrolle. Daher ist es unerlässlich, dass diese Technologie die Flexibilität behält, die sie mit der aktuell verfügbaren Vielfalt an Kältemitteln bietet. COOLEKTIV hat aus meiner Sicht die Kompetenz, diese Aspekte der Kältemittel umfassend darzustellen. Denn gerade die EU-Resolution zur COP 26 hat gezeigt, dass bei politischen Entscheidungsträgern ein Informationsdefizit vorhanden ist, welche Bedeutung den Kältemitteln zukommt. Mit meinem Engagement möchte ich unter anderem dazu beitragen, dieses Defizit abzubauen“.

Mit der breiten Expertise der Fachexperten und der Vertretung aller Marktperspektiven ist das Komitee in der Lage, die Herausforderungen der Branche zu meistern. Praktische Hilfsmittel, innovative Lösungskonzepte sowie politische Initiative tragen dazu bei, die Zukunft des Marktes mitzugestalten. „Ich möchte zur wertvollen Arbeit von COOLEKTIV beitragen, um Entscheider aus Politik und Verwaltung sowie Fachplaner und Betreiber zu unterstützen und aufzuklären. Das Engagement beim Thema Aus- und Fortbildung ist ebenfalls zentral, da wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken müssen, um zur Sicherung unseres Standortes beizutragen“, erläutert das neue Mitglied Marco Henning.

Seit der Gründung im Herbst 2018 hat die Brancheninitiative dem Markt vielfältige Instrumente an die Hand gegeben, z. B. das Positionspapier zum Einsatz von A2L-Kältemitteln. Das Tool zur LOW-GWP Komponenten-Verfügbarkeit hilft bei der Übersicht und Auswahl geeigneter Anlagen-Komponenten. Mit dem COOLEKTIV Convent im November 2019 wurden Diskussionen angeregt und Lifecycle-Betrachtungen, Öko-Effizienzmodelle sowie Elemente eines neuen Berufsbildes fokussiert.