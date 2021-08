Präsenzseminare im Kemper-Technikum

Am 19. August 2021 kehren die Präsenz-Seminare ins Kemper-Technikum in Olpe zurück. Über ein dreiviertel Jahr durfte man coronabedingt leider keine Publikumsveranstaltungen anbieten. Umso mehr freut sich das Kemper-Team, jetzt wieder Haustechnik-Planer, Fachhandwerker, Betreiber und weitere Branchenprofis begrüßen zu können – unter Einhaltung der notwendigen Hygienevorschriften.

Foto: Kemper Am 19. August 2021 kehren die Präsenzseminare ins Kemper-Technikum in Olpe zurück. Foto: Kemper

„K 1 – Das Basisseminar“, so der Titel der ersten Veranstaltung, mit einheitlichen Themenschwerpunkten für Planer, Fachhandwerker und Betreiber. Danach wird planmäßig das Seminarprogramm 2021 bis Ende des Jahres fortgesetzt.

58 Präsenzseminare stehen an 32 verschiedenen Orten auf dem Plan. Untergliedert in Fach-, Kombinations- und Zertifizierungsseminare sind die Veranstaltungen speziell auf die unterschiedlichen Zielgruppen zugeschnitten. Die inzwischen etablierten Webinare werden weiterhin zusätzlich angeboten.



Das komplette Seminarprogramm ist unter www.kemper-olpe.de abrufbar. Dort können auch direkt Anmeldungen vorgenommen werden.