hansgrohe und Kneipp kooperieren

Im Jubliläumsjahr des Unternehmens Hansgrohe, gibt die Premiummarke hansgrohe aus dem Schwarzwald, eine Kooperation mit Kneipp – einer Traditionsmarke für innovative und natürliche Produkte für Wohlbefinden und Gesundheit – bekannt.

hansgrohe und Kneipp stellen ihre Kooperation vor. Beide Marken verbindet die Liebe zum Element Wasser, die Verbundenheit zur Natur, höchste Ansprüche an die Qualität der Produkte und das stetige Streben, den Menschen in den Mittelpunkt aller Innovationen zu rücken.

„Wir freuen uns sehr, mit Kneipp einen Partner gefunden zu haben, mit dem uns Werte wie Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit verbinden. Mit der gemeinsamen Partnerschaft gehen wir noch einen Schritt weiter zum ganzheitlichen, perfekt abgestimmten Duscherlebnis der Zukunft“, sagt Marc André Palm, Leiter Global Brand Marketing hansgrohe. Ziel der Kooperation ist es, den Menschen und seine Routinen während, aber auch vor und nach der Dusche, noch stärker in den Mittelpunkt der alltäglichen Begegnungen mit dem Element Wasser zu rücken.

Auch Sven-Olaf Hansen, Global Chief Marketing Officer von Kneipp, stimmt zu: „Schon Sebastian Kneipp hatte das Bestreben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen mithilfe der Kombination aus Wasser und der Wirkung pflanzlicher Öle und Extrakte zu steigern. Das technologische Know-how von hansgrohe ergänzt unsere Expertise rund um die positiven Effekte des Duschens und Badens optimal zu einem stimmigen Gesamtkonzept aus Soft- und Hardware.“

Die Kooperation der beiden Marken fokussiert sich neben gemeinsamen Kommunikationsmaßnahmen vor allem auf das digitale, multisensorische Duschsystem „RainTunes“. Gesundheitsfördernde Kneippgüsse sind bereits fester Bestandteil der digitalen Duschszenarien dieser „Smart Home“-Technologie von hangrohe. Die für verschiedene Tageszeiten und Stimmungen entwickelten „RainTunes“-Szenarien für die tägliche Dusche werden mit ausgewählten Kneipp-Produkt-Bundles ergänzt. So wird das Duscherlebnis mit den Elementen Licht, Bewegtbild und Sound durch die passenden Pflegeprodukte und ihrer sensorischen Wirkung über Duftkomposition und Hautgefühl ganzheitlich neu erfahrbar. Darüber hinaus soll mit den Expertinnen und Experten der Marke Kneipp für die Entwicklung neuer digitaler Duschszenarien und Wasserchoreografien von „RainTunes“ in den Co-Creation Prozess gegangen werden.