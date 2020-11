Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme wird ausgezeichnet

Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHK) ehrt 2020 zum fünfzehnten Mal die bundesweit besten Auszubildenden aller IHK-Berufe eines Jahrgangs. Zu den diesjährigen Preisträgern zählt David Gies. Er schloss dieses Jahr seine Ausbildung als Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme bei Caverion mit Bravour ab und erhält die Auszeichnung als deutschlandweit Bester seines Jahrgangs.

David Gies hat nach zweieinhalb Jahren seine Ausbildung als Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme bei Caverion als bundesweit Bester seines Jahrgangs abgeschlossen. „Eine herausragende Leistung“, so Patrick Hartmann, Leiter Human Ressources bei Caverion Deutschland. „Die Auszeichnung ist in erster Linie Ausdruck des persönlichen Engagements und der Leistungsfähigkeit, die David Gies auszeichnen. Sie zeigt aber auch die hohe Ausbildungsqualität besonders in technischen Ausbildungsberufen bei Caverion“, so Patrick Hartmann weiter.

David Gies ist derzeit bei Caverion in der zentralen Montage im Einsatz. Dort beabsichtigt er, das Erlernte mit weiteren praktischen Erfahrungen zu ergänzen. Nach der Zukunft gefragt sieht David Gies vor allem im Bereich Gebäudeautomation spannende Entwicklungsfelder. „Hier tut sich derzeit sehr viel und wir können Beiträge leisten, Gebäude nicht nur komfortabler zu bauen, sondern auch umweltfreundlicher.“ Dafür möchte er sich künftig intensiver mit der Elektrotechnik beschäftigen.

Jedes Jahr starten annähernd 70 Frauen und Männer eine Ausbildung bzw. ein duales Studium bei Caverion Deutschland. Viele von ihnen erzielen gute bis sehr gute Ausbildungsabschlüsse und nicht selten eine Auszeichnung als Jahrgangsbeste auf Kammer- oder Landesebene bzw. wie jüngst, auf Bundesebene. Daneben bietet Caverion nach erfolgreichem Abschluss eine Übernahme in die Festanstellung. Der nächste Ausbildungsstart bei Caverion ist im September 2021.