10 Jahre bluMartin

Der Lüftungshersteller bluMartin feiert 2020 sein 10-jähriges Firmenjubiläum. Seit seiner Gründung 2010 hat sich das Unternehmen erfolgreich im Lüftungsmarkt etabliert und überschritt bereits 2019 die Umsatzmarke von 5 Mio. €. Seit 2016 ist bluMartin selbstständiges Tochterunternehmen der weltweit agierenden Swegon Group, dem skandinavischen Marktführer für energieeffiziente Lüftung und Gebäudeklimatisierung. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf über 30 angewachsen. Beim Vertrieb baut bluMartin auf ein starkes und stabil gewachsenes Netzwerk von Handelspartnern in Deutschland und Europa. „Das jährliche Wachstum lag seit der Gründung stets über 20 %“, freuen sich Gründer und Geschäftsführer Bernhard Martin und Thomas Schally, „selbst in diesem Jahr zeichnet sich ab, dass wir an dieses Wachstum anschließen können.“



Ausgezeichnete Technik für Umwelt und Gesundheit

Ausgangspunkt war die Entwicklung des dezentralen Lüftungsgeräts "freeAir 100" mit Wärmerückgewinnung, das Anschlussmöglichkeiten für weitere Räume bietet und serienmäßig über acht Sensoren, u.a. für CO 2 , Feuchte und Temperaturen gesteuert wird. 2014 wurde das "freeAir" auf Grund seiner hohen Energieeffizienz als erstes dezentrales Lüftungsgerät für Passivhäuser zertifiziert. 2016 stellte bluMartin den aktiven Überströmer "freeAir plus" vor. Dieser ermöglicht es, Räume ganz ohne Lüftungsleitungen an die Wohnraumlüftung anzubinden.

Neues Werk in Buchloe

bluMartin stellt sich auf weiteres Wachstum ein und bezieht noch 2020 ein neues Werk im Allgäu. „Damit verdreifachen wir unsere Produktionskapazitäten und können auch künftig verlässlich und termingerecht liefern“, so Thomas Schally. Das Werk wird mit hocheffizienter Gebäudetechnik ausgestattet, u.a. mit den eigenen "freeAir"-Lüftungsgeräten. Auch beim Firmensitz von bluMartin im oberbayerischen Weßling ist Nachhaltigkeit oberstes Gebot: Das Gebäude war das erste Bürogebäude im Passivhausstandard im Landkreis Starnberg und deckt seinen gesamten Strombedarf mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach.