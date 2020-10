Bild: © FRENGER SYSTEMEN BV Heiz- und Kühltechnik GmbH, Tim Reckmann/Pixelio Bild: © FRENGER SYSTEMEN BV Heiz- und Kühltechnik GmbH, Tim Reckmann/Pixelio

Wichtig ist dabei, Heiz- und Kühlsysteme für Industrie- und Sporthallen oder Büro- und Verwaltungsgebäude richtig zu planen. Auch Bauherren und Nutzer wie Sportvereine wollen sich hier gut informieren. Die FRENGER-Web-Seminare greifen diese Herausforderung auf und zeigen, wie Gewerke übergreifend – z.B. Heizung, Kühlung und Beleuchtung – und ballwurfsicher geplant werden kann.

Das Web-Seminar „Industriehallen richtig beheizen und kühlen“ zeigt

➤ wie der Energieverbrauch minimiert und der Energieeinsatz optimiert werden kann

➤ wie Wartungsintervalle auf ein Minimum zu reduzieren sind

➤ wie Zusatzfunktionen für einfachen und preiswerten Mehrwert sorgen

Im Web-Seminar „Stille Kühlung – mehr als heiße Luft“ lernen die Teilnehmer

➤ wie stille Kühlung einfach und effizient geplant wird

➤ wie Fehler bei der Planung von Kühlsystemen vermieden werden

➤ was hinsichtlich der Taupunktproblematik zu beachten ist

Das Web-Seminar „Sporthallen richtig beheizen und beleuchten“ thematisiert die verschiedenen Aufgaben unter Berücksichtigung vorhandener Einbauten (Sportgeräte, Leuchten, Abhängungen usw.). Die Teilnehmer erfahren

➤ wie die effizienteste Sporthallenheizung mit LED-Beleuchtung geplant wird

➤ wie der Schallschutz optimal in die Decke mit integriert wird

➤ wie Ballwurfsicherheit im System erreicht werden kann

Praktische Lösungen anhand von Anwendungsbeispielen, der Einsatz von alternativen Energien und Überblick über staatliche Fördermöglichkeiten runden die Onlineseminare ab.

Die Web-Seminare dauern jeweils rund 60 Minuten. Sie richten sich an Architekten, Ingenieure und Planer in der TGA-Branche, Mitarbeiter in Hochbauämtern sowie Nutzer und Bauherren. Die Teilnahme ist kostenfrei und ab sofort möglich.

