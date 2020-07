Chillventa eSpecial geht im Oktober digital an den Start

Vom 13. bis 15. Oktober findet das Chillventa eSpecial erstmals als virtuelles Event statt. Die Teilnehmer können auf dem Chillventa eSpecial wie gewohnt Kontakte knüpfen, ihr Netzwerk pflegen, Wissen austauschen und gemeinsam über neue Produkte, Projekte und Entwicklungen in der Branche diskutieren. Im Fokus der Weltleitmesse der Kältetechnik steht auch hier der Leitgedanke: Chillventa Connecting Experts.

Am 13. Oktober, dem ersten Tag des Chillventa eSpecials, findet der Chillventa CONGRESS statt. Über die gesamte Laufzeit stehen den Teilnehmern Firmenprofile und Produktpräsentationen zur Verfügung. Am zweiten und dritten Tag nimmt das digitale Event das fachlich hochwertige und erstklassige Vortragsprogramm der beteiligten Unternehmen in den Fokus.

Während des Events stehen den beteiligten Unternehmen und Teilnehmern verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, um schnell miteinander in Kontakt zu kommen. Ein Matchmaking-System schlägt beispielsweise allen Teilnehmern der Veranstaltung gezielt diejenigen Kontakte vor, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Darüber hinaus wird es unter anderem Chatrooms geben und viele weitere Möglichkeiten Geschäftsfreunde zu treffen, sich über neue Produkte sowie News aus der Branche im direkten Dialog auszutauschen und zu informieren.