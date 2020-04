Mit der „my perma-trade“-App lassen sich Produkt-Informationen und Hilfestellungen direkt am Smartphone oder Tablet PC abrufen. Das optimierte und besonders übersichtliche Design garantiert dabei vollen Bedienkomfort und einen perfekten Überblick. Zudem sorgt die App für beste Verbindungen zu perma-trade-Produkten, wie dem Kalkschutzgerät „permasolvent primus 2.0“. So können künftig wichtige Daten und Informationen des Gerätes direkt am Smartphone überprüft werden, was z.B. die Fehleridentifikation im Störungsfall erheblich erleichtert.

Über „my perma-trade“ lassen sich perma-trade-Produkte zudem einfach registrieren und via Speicherfunktion verwalten. Auch Garantieverlängerungen um zwölf Monate können per App direkt auf den Weg gebracht werden. Für die Heizungswasseraufbereitung bekommen Monteure einen nützlichen Assistenten an bzw. in die Hand, der gerne alle Berechnungen rund um die Dimensionierung übernimmt. Wer weitere Fragen hat oder Hilfestellung benötigt, kann über „my perma-trade“ schnellen Kontakt zu den entsprechenden perma-trade-Experten herstellen.

Die „my perma-trade“-App ist im iOS-App-Store (https://apps.apple.com/de/app/my-perma-trade/id952134688) und Google-Play-Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.permatrade.smartprimus&hl=en_US) für Tablet und Smartphone verfügbar oder kann auf der perma-trade-Website direkt im Partnerbereich bestellt werden.