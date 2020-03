ebm-papst präsentiert Ventilator in Webinar

ebm-papst reagiert aus der Absage der Messe Mostra Convegno in Mailand und ihrer Verschiebung um sechs Monat, in dem der neue Axialventilator „AxiEco Protect“ online vorgestellt wird. An drei Terminen stellt Patrick Stern von ebm-papst in einem webbasierten Event den neuen Ventilator vor und geht auf Fragen ein.

Patrick Stern, Product & Market Manager bei ebm-papst, stellt in einer digitalen Produktvorstellung den Ventilator vor. Zum Einsatz kommt der Axialventilator in Verdampfern, Wärmepumpen oder anderen luft- und klimatechnischen Geräten, die besonders robuste Ventilatoren brauchen.

Die neue Baureihe überzeugt durch hohe Druckstabilität – und erfüllt strengere ErP-Richtlinien spielend, auch in der AC-Ausführung. Die „AxiEco Protect“-Ventilatoren gibt es in den Baugrößen 300, 350, 400, 450 und 500.



Termine für die digitale Produktpräsentation (alle Angaben MEZ):

17. März 2020: 09:00 bis 10:30 (Deutsch)

17. März 2020: 15:00 bis 16:30 (Englisch)

18. März 2020: 07:00 bis 08:30 (Englisch)

Zur Anmeldung geht es hier: www.ebmpapst.com/axieco.

Anmeldeschuss ist der 12. März 2020, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.