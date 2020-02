Mini-VRF-Klimaanlage mit R32 auf Bremer Bürogebäude

Klimatisierungslösungen, die den ökologischen Fußabdruck ihrer Nutzer verkleinern, sind am Markt sehr gefragt. Mit leistungsfähigen und dennoch nachhaltigen Lösungen präsentiert sich der Hersteller LG Electronics in diesem Umfeld als Vorreiter. Bester Beweis: In den Bremer Büroräumen der Geitekk GmbH, Experte für Gebäude- und Industrietechnik, wurde mit der „LG Multi V S R32“ die europaweit erste Mini VRF-Klimaanlage mit dem Kältemittel R32 in Betrieb genommen.

Sieben im Verwaltungsgebäude verbaute LG-Inneneinheiten sorgen in Kombination mit der „LG Multi V S R32“ auf energiesparende und nachhaltige Weise für ein angenehmes Raumklima. Die im Herbst 2019 auf den Markt gebrachte Mini-VRF-Lösung setzte auf das Kältemittel R32. Mit einem SCOP-Wert von bis zu 5,0 und einem SEER-Wert von bis zu 8,7 ist die VRF-Klimaanlage beim Kühlen um bis zu 11 % und beim Heizen um bis zu 2 % effizienter als vergleichbare Anlagen auf Basis des Kältemittels R410A.

„Unser Kunde hatte den Wunsch nach einer zukunftsweisenden, ökologisch verträglichen Lösung zur Klimatisierung seines eigenen Gebäudes“, erklärt Andreas Gelbke, Vertriebsleiter Air Solution bei LG Electronics Deutschland. „Mit der Entscheidung für die LG Multi V S R32 und das damit verbundene hocheffiziente Kältemittel ist die Geitekk GmbH diesbezüglich bestens gerüstet – und hat zugleich als echter Pionier der Klimatechnik von morgen das erste Mini-VRF-System mit R32 in Europa installiert.“