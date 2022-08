8. Solar Computer-Online-Messe

An drei Tagen stellen die Referenten aktuelle Softwarelösungen live vor

Bild: Solar Computer An drei Tagen stellen die Referenten aktuelle Softwarelösungen live vor Bild: Solar Computer 27. bis 29. September 2022 veranstaltet die Solar Computer GmbH ihre 8. Online-Messe. Aus erster Hand können sich Gebäude- und TGA-Planer sowie Energieberater an drei Themen-Tagen in insgesamt 22 Sessions gezielt über aktuelle Softwarelösungen informieren. Am ersten „BIM-Tag“ steht das Aufsetzen von Berechnungen auf vorhandenen CAD-Daten und das anschließende integrierte Planen im Vordergrund. Der 2. und 3. Tag behandelt schwerpunktmäßig das rechnerische Umsetzen aktueller Normen und Verordnungen aus den Bereichen TGA und Gebäude, u. a. GEG, BEG (KfW) und Ökobilanzierung.

Gleich die erste Session „IFC-Manager für Gebäudeimport in Revit“ informiert über neueste Software-Features, wie der Fachplaner IFC-Daten aller Quellen (Allplan, AutoCAD, etc.) praktikabel für normkonforme Rechenanwendungen in Revit aufbereiten kann. Weitere Sessions behandeln 3D-Revit-integriertes bzw. verbundenes Planen von Heizungs-, Sanitär- und Luftkanalnetzanlagen. Erstmals vorgestellt wird der Verbraucher-Import sowie das Berechnen von Heizungs-/Kälte- und Sanitär-Netzen in 2D-Revit-Schemata.

„Autarke Berechnungen“ ist das Motto am zweiten Tag; gezeigt werden u. a. Wohnungslüftung DIN 1946-6, statische bzw. dynamische Heizlast DIN EN 12831-1 bzw. VDI 6020 / 6007 sowie Kühllast und Energiebedarf VDI 2078 / 6007 / 2067-10 sowie rechnerische Netzplanungen für Heizung, Trinkwasser DIN 1988-300 und Entwässerung DIN 1986-300 jeweils im 2D-Schema. Der dritte Tag umfasst Sessions zum Thema „Gebäude, Energie, Simulation“, insbesondere zur Umsetzung neuester Verordnungen zum GEG.

Die Webinare dauern jeweils ca. 45 Minuten, dabei entfallen ca. 30 Minuten auf die Live-Demonstration und ca. 15 Minuten auf den anschließenden Chat. Jede Session ist thematisch in sich geschlossen und setzt keine Teilnahme an vorausgehenden Seminaren voraus. Die Anmeldung zu einer oder mehreren Sessions ist auf der Website des Anbieters möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Der Ablauf im Einzelnen:

Dienstag, 27.09.2022 BIM-Tag



09 Uhr IFC-Manager für Gebäudeimport in Revit

10 Uhr Gebäudeverbund mit Revit (Heizlast-, Kühllastberechnung, GEG)

11 Uhr Verbraucherimport (Heizkörper, Fußbodenheizung) in Revit

12 Uhr Heizungsrohrnetz inkl. integriertem Revit-Verbund

13 Uhr 2D Schemata in Revit (Heizungsrohr-, Trinkwasser-, Entwässerungsnetz)

14 Uhr Trinkwassernetz DIN 1988-300 inkl. integriertem Revit-Verbund

15 Uhr Entwässerungsnetz DIN 1986-100 inkl. integriertem Revit-Verbund

16 Uhr Luftkanalnetz (u. a. Druckverlust) inkl. Revit-Verbund



Mittwoch, 28.09.2022 autarke Berechnungen



09 Uhr Wohnungslüftung DIN 1946-6

10 Uhr Heizlast DIN EN 12831-1

11 Uhr dyn. Heizlast, Simulation VDI 6020 / 6007 / 2078

12 Uhr dyn. Kühllast, Simulation VDI 2078 / 6007 / 2067-10

13 Uhr Heizungsrohrnetz-Planung im 2D-Schema

14 Uhr Trinkwasser-Planung DIN 1988-300 im 2D-Schema

15 Uhr Entwässerung DIN 1986-100 im 2D-Schema



Donnerstag, 29.09.2022 Gebäude / Energie / Simulation



09 Uhr Raumtool 3D inkl. IFC-Import

10 Uhr Energieeffizienz Gebäude GEG / DIN V 18599

11 Uhr Förderung nach BEG (KfW) / Nachhaltigkeit / Ökobilanzierung

12 Uhr Sommerlicher Wärmeschutz DIN 4108-2 (Simulation)

13 Uhr Wärmebrückenberechnung

14 Uhr Wirtschaftlichkeitsberechnung VDI 2067-1 / 6025

15 Uhr Trinkwasser-Erwärmungsanlagen DIN EN 12831-3