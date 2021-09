Beim Frankfurter Bausachverständigentag am 1. Oktober 2021 geht es um typische Schadenbilder und Schwachpunkte beim Energieeffizienten Bauen, beim Holzbau, bei hybriden Bauweisen und begrünten Bauteilen.

Bausachverständige und Fachleute aus der Praxis werden aktuelle Erkenntnisse zu den Konstruktionen vorstellen. An anschaulichen Beispielen werden Schadensursachen aufgezeigt und dargelegt, wie man diesen vorbeugen sowie bestehende Schwachstellen beheben kann. Abgerundet wird die Veranstaltung wie gewohnt mit einem Rechtsvortrag, der die juristischen Stolpersteine beim Schallschutz und Brandschutz vorstellt.

Der 56. Frankfurter Bausachverständigentag greift damit ein sehr aktuelles Thema auf, das in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Die dena sowie Architekten- und Ingenieurkammern erkennen den Frankfurter Bausachverständigentag dafür mit bis zu acht Fortbildungspunkten als Weiterbildung an.

Auch im Onlineformat bietet der Bausachverständigentag die Gelegenheit zu Diskussionen mit den Referenten. Fragen können direkt im Anschluss an die Vorträge gestellt werden. Im Rahmen einer Online-Ausstellung können sich die Teilnehmer zudem über neue Produkte informieren und untereinander austauschen.

Der Frankfurter Bausachverständigentag wird bereits zum 56. Mal von der RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum durchgeführt. Die Vorträge dieser Veranstaltung werden in einem Tagungsband veröffentlicht, der in den Teilnahmebeiträgen enthalten ist.

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.bst.events